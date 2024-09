Red Bull, al borde del caos tras el Gran Premio de Italia 2024

Red Bull Racing está enfrentando una racha de resultados desfavorables en la Temporada 2024 de la Fórmula Uno, lo que ha comenzado a generar tensión dentro de su garaje.

Esta situación se agrava aún más debido a la creciente amenaza de McLaren y Ferrari, quienes están muy cerca de alcanzarlos en la competencia, algo que quedó muy claro tras el Gran Premio de Italia 2024, realizado en Monza.

El fin de semana, Charles Leclerc se coronó como el ganador de la carrera en tierras italianas, mientras que Piastri y Norris terminaron en el segundo y tercer lugar.

Your top 10 after an absolute CLASSIC in Monza 🇮🇹📈#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/c9cLNrftJW