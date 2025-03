Red Bull reemplaza a Liam Lawson por su mal desempeño en F1

Red Bull sigue demostrando que no tiene paciencia con sus pilotos. Luego de solo dos carreras en la temporada 2025 de Fórmula 1, el equipo ha decidido reemplazar a Liam Lawson tras su decepcionante desempeño.

El neozelandés llegó con gran expectativa tras la salida de Checo Pérez, pero sus resultados fueron desastrosos. En el Gran Premio de Japón terminó en la posición 18, mientras que en China finalizó en el puesto 20. Además, en la Sprint del mismo fin de semana, fue el último en cruzar la meta.

Según información del medio neerlandés De Telegraaf, la decisión de sustituir a Lawson ya está tomada. Será Yuki Tsunoda quien ocupará su lugar, gracias a una recomendación directa de Max Verstappen.

Yuki Tsunoda will swap seats with Liam Lawson as Max Verstappen's teammate for next week's Japanese Grand Prix after a Red Bull meeting in Dubai, according to multiple reports.



