Red Bull se disculpa con Checo tras comprender problemas del RB20

Sergio ‘Checo’ Pérez reveló que algunos ingenieros de Red Bull le ofrecieron disculpas después del Gran Premio de Italia de este año, ya que ahora comprenden mejor los problemas técnicos del RB20.

Pérez, quien comenzó fuerte la temporada 2024 de la Fórmula 1, enfrentó dificultades con el rendimiento del monoplaza en las últimas carreras.

Curiosamente, el tricampeón Max Verstappen también experimentó complicaciones similares, lo que ha provocado que Red Bull pierda momentáneamente el liderato en el Campeonato de Constructores.uf

"Pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la gente hablaba, que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas, pero al final, estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo".

El piloto tricolor indicó que se trabaja para encontrar soluciones y siente que van en el camino correcto.

