Regresa “El Chelo” al Rebaño Sagrado

Guadalajara.- "Como caído del cielo", así anunciaron las Chivas en los tradicionales desplegados a su primer refuerzo, Ángel Zaldívar.

"El Chelo" se incorpora al plantel que encarará el Apertura 2020.

"Estoy muy contento. Estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, era mi prioridad regresar y ahora que estoy acá, estoy contento de que vean toda esa transformación dentro y fuera del campo. Me siento en mi mejor momento y estando aquí quiero que regresen esos años de gloria de Chivas, de seguir estando en los primeros planos soy un tipo ganador, un líder positivo que siempre busca tanto logros individuales como colectivos, que es lo más importante y me siento preparado y listo para poder aportar lo mejor de mí", mencionó Zaldívar en Chivas TV.

El delantero competirá con José Juan Macías, Alexis Vega, Oribe Peralta y Ronaldo Cisneros para llenarle el ojo a Luis Fernando Tena.

"Un equipo que tiene competitividad interna hace que ganes títulos, sí los detrás están empujando y los titulares siguen metiendo, el equipo va a conseguir grandes cosas y es lo que visualizo. Ya me lo dijo Peláez: es un equipo con mucha calidad, que tiene dos por posición y de gran nivel, entonces eso hace que el equipo pueda estar a tope y que no te puedas relajar. Eso me motiva a llegar a llegar a demostrar desde el primer entrenamiento que quiero jugar y esa es la mentalidad que tengo de jugar y aportar con goles", señaló.