Renata Zarazúa avanza a cuartos de final en Acapulco

La mexicana Renata Zarazúa, quien se encuentra en la posición 270 del ranking mundial, se convirtió en la primera tenista local desde el 2007 en meterse a cuartos de final del Abierto Mexicano al vencer 4-6, 7-5 y 6-0 a la estadounidense Katie Volynets.

La tenista de 22 años, quien es originaria de la capital del país y entró al torneo por invitación, dio una sorpresa en la primera ronda al dejar fuera a la estadounidense Sloane Stephens en apenas dos sets.

Renata Zarazúa ha ganado 2 títulos individuales y 15 de dobles en el circuito ITF. La última mexicana en avanzar a cuartos de final en Abierto Mexicano de Acapulco fue Melissa Torres en el 2007.

En otros resultados, la china Lin Zhu derrotó 7-6 (2), 7-5 a la británica Katie Boulder, mientras que la eslovena Tamara Zidansek se impuso 6-2, 6-2 sobre su compatriota Kaja Juvan, quien había eliminado la víspera a Venus Williams.

Además, la rusa Anastasia Potapova superó 6-3, 6-3 a la alemana Tatjana Maria; la canadiense Leylah Fernández avanzó con triunfo 6-3, 6-0 sobre la japonesa Nao Hibino; la británica Heather Watson siguió con vida al vencer 7-6 (2), 6-2 a la ucraniana Kateryna Bondarenko, y la china Xiyu Wang derrotó 7-5, 6-7 (3) y 6-1 a la italiana Sara Errani.

👍 Next stop the Acapulco quarter-finals for @HeatherWatson92 after a 7-6, 6-2 win over Bondarenko #BackTheBrits 🇬🇧 pic.twitter.com/hs9PqzSgmn