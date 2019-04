Tras goleada de 2-9 renuncia Siboldi, técnico del Veracruz

Agencias

Finalmente la directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz aceptó la renuncia de Robert Dante Siboldi, quien anunció su adiós como técnico del equipo en conferencia de prensa esta tarde en el club.

El estratega tomó la decisión de dar un paso al costado luego de que el equipo fue goleado 9-2 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo en una de las peores resultados en la historia del club.

"Primero mostrar disculpas a la afición, a la institución, a Fidel (Kuri), por el espectáculo que dimos no el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado pero así se dieron las circunstancias, no pretendemos quedar en la historia de esa manera", dijo Siboldi en conferencia de prensa.

El DT uruguayo había estado en diálogo con la directiva y con el propietario del equipo, Fidel Kuri Grajales, quien quería mantener al entrenador pero ante la bochornosa actuación, decidió dejar el cargo.

"Siempre manifesté que mientras tuviera el apoyo de la directiva y la respuesta de los jugadores yo seguiría adelante, hoy damos un paso al costado porque tenemos el apoyo de la directiva, pero no tenemos la respuesta o no tuvimos la respuesta de los jugadores, por eso creemos que lo más conveniente es que demos un paso al costado.

"En ese momento, ante la situación que estábamos viviendo, recibir nueve goles, genera un espectáculo bochornoso. Luego del paso de las horas nos fuimos tranquilizando, calmando, pero la decepción y el disgusto seguía", aseguró el estratega.

Siboldi fue presentado el 5 de diciembre de 2018, en total dirigió 18 partidos, 14 de ellos en Liga MX y 4 más en la Copa MX. Solo ganó dos juegos en el torneo copero (donde tuvo una victoria y una derrota más). En la Liga terminó con 10 derrotas y 4 empates.

