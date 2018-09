Defienden al juez insultado por Serena Williams

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La Federación Internacional de Tenis (ITF) afirmó que el juez portugués Carlos Ramos tomó decisiones apegadas al reglamento, por lo que le mostró su respaldo, luego del incidente que tuvo con la estadounidense Serena Williams, quien lo llamó ladrón.

“Sus decisiones fueron tomadas según el reglamento y fueron ratificadas por la decisión de la dirección del torneo al multar a Serena Williams por estos tres avisos”, dio a conocer la ITF a través de un comunicado.

De acuerdo con información de Notimex, el órgano rector del tenis en el orbe, dejó en claro que "Carlos Ramos es uno de los árbitros más respetados y experimentados del circuito”.

“Es comprensible que este incidente lamentable haya dado lugar a un debate, pero al mismo tiempo es importante recordar que el señor Ramos actuó en el respeto de las reglas, dando prueba de profesionalismo y honestidad”, destacó.

Durante la final del US Open, Serena fue advertida en tres ocasiones por el juez, primero por recibir instrucciones de su entrenador, posteriormente por romper una raqueta y finalmente por llamar a Ramos “mentiroso” y “ladrón”.

La menor de las Williams consideró que las decisiones que tomó Ramos, a quien se negó a saludar al final del partido y que le costó una multa de 17 mil dólares por parte del Comité organizador del US Open, fueron sexistas.

Sin embargo, la histórica Martina Navratilova ha expresado este lunes su opinión sobre el asunto a través de una carta publicada por The New York Times, en la que la ex tenista, de 61 años, señala que existe un doble rasero para calibrar los comportamientos de los profesionales sobre la pista; pero, a la vez, Navratilova indica que la reacción de Williams fue desproporcionada y estuvo fuera de lugar.