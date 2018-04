¡Como en los viejos tiempos! Pelean Yanquis y Medias Rojas (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-Rivalidad entre los mejor equipos de béisbol revive, expertos en deportes consideran que la pelea entre Yanquis y Medias Rojas es buena para captar los reflectores hacia este deporte.

De acuerdo con Vanguardia MX, revivió la rivalidad entre los equipos más populares de Grandes Ligas.

La NBA está a punto de iniciar su fase de playoffs y la NFL está pronta a regresar, mientras tanto, el béisbol acapara todas las miradas.

La noche del miércoles llegó lo impensable, se suscitó una pelea entre Yanquis y Medias Rojas, los equipos más populares del béisbol.... la gente lo amo.

"Es Boston contra Yanquis", dijo David Price de Medias Rojas. "Eso es lo que todos quieren y eso es lo que obtuvieron".

Los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego también pelearon el miércoles. Lo hizo la estrella Nolan Arenado, pero eso poco importó. La noticia se la llevó Joe Kelly y Tyler Austin, jugadores poco conocidos.

Los herederos de las figuras de ambas novenas, todavía sienten el odio deportivo y se agradece.

El receptor Christian Vázquez dijo que esperaba que los Yankees tomarán represalias, ya sea el jueves o cuando los equipos se reúnan del 8 al 10 de mayo en el Bronx.

Benches clear, punches thrown in Padres-Rockies game with Nolan Arenado and Luis Perdomo in the center of it. pic.twitter.com/6cItcDc8Td