¡Rey de Bakú! Checo Pérez gana Gran Premio de Azerbaiyán

El mexicano está haciendo de Bakú su segunda casa, luego de imponerse este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán y así subir por segunda ocasión a lo más alto del podio en la presente temporada de la Fórmula Uno.

Sergio Pérez se ha convertido en el primer piloto en ganar en dos ocasiones en el circuito de Bakú.

Con este logro, Red Bull logró el 1-2, luego de que el neerlandés Max Verstappen se tuviera que conformar con la segunda plaza, al no tener oportunidad ante el mexicano.

El monegasco Charles Leclerc, quien inició primero, no pudo mantener la posición y finalizó tercero.

Pese a ganar en Azerbaiyán, Pérez continúa segundo en la clasificación del Campeonato de Pilotos, ya que Verstappen ahora tiene 93 unidades y el mexicano 87.

The King Of The Streets strikes again! 💪



Relive the highlights from the 2023 Azerbaijan Grand Prix 🎬👇#AzerbaijanGP #F1