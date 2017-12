Rob Schneider 'presume' su afición por el equipo de Tigres

Agencia

MÉXICO.- Rob Schneider compartió una foto en redes sociales apoyando al equipo de fútbol Tigres desde el 'Volcán', casa de los Tigres de Nuevo León.

También te puede interesar: Javier Salas se va del Atlas para jugar con Cruz Azul

El comediante porta su playera del equipo felino y esto fue lo que publicó:

Es bien sabido que Rob Schneider es fan de Tigres, ya que siempre comparte su amor por el equipo del norte.

El también director estadounidense compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía acompañada de la leyenda: “Incomparables, estoy Feliz de estar con ustedes en el Universitario!!”.

Congratulations Monterrey & @Rayados fans @TigresOficial fans for having both your teams in the Finals! This will be a Classic of Classics!