¡Mala racha! Suspenden a Robinson Canó por dopaje

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Robinson Canó fue suspendido 80 juegos, acusado de dar positivo a prueba de dopaje, además de que días antes salió lesionado por una fractura en su mano derecha.

La oficina del comisionado de las Grandes Ligas anunció el martes que suspendió al estelar jugador dominicano Robinson Canó, de los Marineros de Seattle, por violar el programa antidopaje del béisbol, informó Vanguardia MX.

Canó fue suspendido por 80 partidos, lo que significa que dejará de devengar casi la mitad de su salario de $24 millones de dólares de este año.

La noticia llega el mismo día en que Canó tenía programado visitar un especialista de manos en Filadelfia, tras ser colocado en lista de lesionados el lunes por una fractura del quinto metacarpiano en su mano derecha que sufrió el domingo cuando fue golpeado por un lanzamiento en Detroit.

Source confirms: #Mariners’ Cano will be suspended 80 games for violating baseball’s joint drug agreement. https://t.co/rIcEp7Sztd