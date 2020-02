Rodolfo Pizarro se reporta listo para la temporada de la MLS

Después de haber arribado a Florida, el Inter de Miami anunció oficialmente la contratación del mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro, quien ya anotó en el partido de pretemporada.

Pizarro llega al club en expansión de la MLS como el segundo jugador franquicia, que actualmente dirige el uruguayo Diego Alonso, tras obtener su visa de trabajo el fichaje se volvió oficial.

“Estamos muy contentos de que un futbolista de la calidad de Rodolfo se una al club. Es un mediocampista creativo que fortalece nuestra lista y eleva la calidad de todos en el campo”, dijo Paul McDonough, director de operaciones del Inter, en el comunicado.

El exjugador de Rayados debutó con la camisa del Inter de Miami el sábado en un partido amistoso, marcando el gol en la derrota 2-1 ante el Union Philadelphia.

Aunque en sus redes sociales el Inter de Miami no publicó nada del seleccionado tricolor hasta este lunes.

En el comunicado, el club estadunidense no detalla la cantidad que pagó por Rodolfo Pizarro, aunque se estima que desembolsó cerca de 20 millones de dólares.

El equipo de Monterrey rescindió su contrato unilateralmente el 12 de febrero.

Pizarro, de 26 años, grabó su nombre para la posteridad, pues aunque fue un encuentro amistoso, fue el primero en la historia del equipo de la MLS propiedad de David Beckham.

"I came here without having to think about it. I want to lift a cup with this Club, make @MLS history with #InterMiamiCF." - @RPizarrot



📝 https://t.co/el9Zf3Hx5i pic.twitter.com/NTViPRcpla