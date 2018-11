Acusan a Federer de arreglar sus partidos para tener ventaja

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El extenista francés Julien Benneteau disparó contra el suizo Roger Federer, actual número tres del ranking mundial, a quien acusó de mover hilos a espaldas de todos para beneficiarse en los mejores torneos de la temporada.

"Qué casualidad que, en el Australia Open, Federer jugó 12 o 13 de sus últimos 14 partidos en horario nocturno", afirmó el deportista al programa radial Les Grandes Gueules du Sport. En ese contexto atacó a la estrella mundial del tenis porque consideró que "nadie dice nada contra Federer", publica el portal de noticias Infobae.

Benneteau aseguró que el suizo se las ingenia para obtener diversos privilegios, sobre todo en los Grand Slam. "Él es el único que puede atraer a 15 mil personas a Bercy. Es una leyenda de este deporte. Ahora, cuando organiza la Laver Cup, hay una serie de conflictos de intereses que se vuelven inquietantes", detalló.

El ex Top 50 del ranking ATP dio un ejemplo para graficar su denuncia: "En este 2018, Federer jugó el mismo día que Novak. Djokovic se enfrentaba a Monfils y Roger a Struff. No tengo nada contra Struff, que es un gran tipo, pero creo que cualquier director pondría en horario nocturno el Djokovic-Monfils, ¿no? Pues no. Ellos jugaron a las dos y media de la tarde, a 42 grados y Federer de noche."

Al mismo tiempo confesó que esto ocurre tanto en Australia, como en Wimbedon y el US Open.

"Entiendo que tenga trato preferencial, con todo lo que ha hecho, pero en algunos torneos, hay grandes diferencias en las condiciones respecto a jugar en la Central y en las pistas de fuera, así como en distintos horarios", continuó Benneteau quien también opinó acerca del conflicto de intereses que generó la nueva Copa Davis y la reacción de Federer al enterarse que ese torneo podría empalmarse con el suyo en Suiza.

A su vez, el croata Marin Cilic, con quien disputó la última final del Abierto de Australia, fue consultado por estas declaraciones: "Es difícil decir. Roger es muy popular y los torneos quieren que juegue en horario nocturno. Yo no estuve feliz en Australia, porque cambiaron las reglas", consideró.

Finalmente, Julien Benneteau llegó a la conclusión que "si Roger es capaz de generar tanto dinero fuera de las pistas, es porque hace un increíble trabajo por detrás" y habló sobre su capacidad para hacer negocios fuera de la cancha: "En Basilea se pasa hora y media en pista para ganar su partido y luego, se pasa 2-3 horas negociando con empresas. En la historia del tenis, ni los Sampras o los Agassi no hacían todo eso."