Ronda Rousey llega al salón de la fama de la UFC

LAS VEGAS, Estados Unidos.- La peleadora Ronda Rousey será inducida al Salón de la Fama de la UFC (Ultimate Fighting Championship), y con ello se convertirá en la primera mujer en quedar inmortalizada en la historia de esta empresa.

De acuerdo con información de Notimex, el presidente de la UFC, Dana White, reconoció el trabajo de la excampeona de peso gallo. “Se convirtió en un ícono global y modelo a seguir en el proceso. Hoy, las divisiones femeniles están llenas con peleadoras increíblemente talentosas y producen algunas de las mejores peleas”.

Rousey se mantuvo como la primera campeona en esta compañía de artes marciales mixtas, de febrero de 2012 a agosto de 2015, al defender el cinturón por seis años, hasta que perdió el titulo ante Holly Holm y en el 2016 cayó frente a Amanda Nunes.

Pese a llevar casi un año en WWE, Ronda será galardonada dentro de la Sección Moderna, junto con nombres de la talla de Forrest Griffin, B,J, Penn o Urijah Faber.

Antes de ser profesional, la peleadora ya había logrado ser medallista olímpica de bronce para Estados Unidos en Beijing 2008. El 5 de julio se realizará la ceremonia en el Palms Casino Resort de esta ciudad.

Por su parte Ronda Rousey dijo “es un inmenso orgullo entrar a formar parte del Salón de la Fama de UFC y espero ser la primera mujer de muchas“.

