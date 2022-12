Rusia libera a Brittney Griner en canje de presos con EU

Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner el jueves en un dramático canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bout, informaron funcionarios estadounidenses.

El intercambio, en momentos de altas tensiones por Ucrania, logra un importante objetivo para el presidente Joe Biden, pero conllevó un alto precio — y dejó atrás un estadounidense encarcelado casi cuatro años en Rusia.

El acuerdo, el segundo intercambio con Rusia en ocho meses, produjo la libertad del estadounidense más prominente detenido en el extranjero.

El mandatario estadounidense Joe Biden, publicó a través de su redes sociales, que ya se había comunicado con la jugadora de baloncesto.

Asegurando que “ella está a salvo, está en un avión y está de camino a casa”.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT