Russel Wilson pierde primeras prácticas con los Steelers, por lesión en pantorrilla

Russell Wilson, el experimentado quarterback nueve veces seleccionado al Pro Bowl, se ha perdido las primeras prácticas del campamento de los Pittsburgh Steelers debido a una lesión menor en la pantorrilla. Wilson se lastimó el miércoles mientras empujaba un trineo durante una sesión de acondicionamiento físico, en su debut en el campamento del Saint Vincent College.

El entrenador Mike Tomlin describió la situación como "una miseria de corto plazo". Wilson será evaluado diariamente para determinar cuándo podrá volver a entrenar. "Odio no entrenar", comentó Wilson el viernes.

