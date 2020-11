Ryan Mason opina sobre fractura de cráneo de Raúl Jiménez; recuerda su retiro

Ulises Gutiérrez

INGLATERRA.- La fractura de cráneo que sufrió Raúl Jiménez le recordó a Ryan Mason el episodio similar que vivió en el 2017 y que lo obligó a retirarse del fútbol a los 27 años.

El ex mediocampista inglés tuvo un choque de cabezas, en enero de 2017, durante un juego entre el Hull City y el Chelsea con Gary Cahill y el resultado fue el mismo que padeció ayer el delantero tricolor.

Mason fue operado con éxito y durante el resto del 2017 estuvo en rehabilitación en espera de volver a las canchas, pero en febrero de 2018 los riesgos de regresar a jugar eran demasiados por lo que decidió dejar el fútbol.

"Me molestó bastante ver que algo así sucedía en un campo de fútbol de nuevo, es muy preocupante", dijo Mason a para talkSPORT.

"Es una verdadera lástima que mi incidente no haya cambiado la percepción. ¿Qué es lo que realmente se necesita para que la gente se dé cuenta de que esto es algo realmente serio?".

Jiménez tuvo que ser retirado del campo en una camilla y con oxígeno para ser llevado a un hospital y operado, intervención que salió de buena manera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Mason (@ryan8mason)

Sin protocolo para este caso de lesiones

El Wolverhampton informó que el tricolor "se encuentra tranquilo tras la operación llevada a cabo anoche en un hospital de Londres. Tiene todo nuestro cariño y apoyo en su periodo de recuperación".

Mason se dijo sorprendido por la acción de David Luiz, con quien Raúl chocó cabezas, y que no haya un protocolo especial para estos casos de lesiones.

"No estoy criticando al médico del Arsenal porque hay un protocolo y estoy seguro de que lo ha seguido", explicó.

"Pero ese protocolo que existe actualmente no es suficiente; no es suficiente tener dos o tres minutos, no es suficiente".