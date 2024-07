Salt Lake City será sede de los JO y Paralímpicos de Invierno 2034

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha designado a Salt Lake City en Utah, Estados Unidos, como la sede para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2034 tras pactar un polémico acuerdo.

Con una votación 83-6, el COI formalizó que Salt Lake City sea la encargada de darle alojamiento a aquellos atletas que lleguen a participar en la justa deportiva dentro de diez años.

Esta ciudad albergará estos eventos deportivos por segunda vez; la primera fue en 2002.

Even more exciting #WinterGames news: The IOC has also elected Salt Lake City in Utah as the host of the Olympic and Paralympic Winter Games in 2034, which marks the second time the city has hosted the Games after 2002! Read all about it here: https://t.co/G4xJv91MnY #SLCUT2034 pic.twitter.com/9Awxp0ohq6