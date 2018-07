¡Justicia! Multan a piloto por chocar a ‘Checo’ Pérez

Agencia

LONDRES, Gran Bretaña.- Los Comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tardaron en analizar el contacto que tuvo el francés Pierre Gasly con el mexicano Sergio Pérez y decidieron sancionarlo, lo que permitió que "Checo" sumara puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña.

A dos vueltas de concluir la carrera, "Checo" Pérez estaba en el décimo puesto de la competición efectuada en el Circuito de Silverstone, pero Gasly impactó con el Force India del jalisciense para sacarlo de la pista y rezagarlo al undécimo puesto.

Esa situación dejaba a Pérez Mendoza sin la opción de sumar unidades, pero la revisión de la maniobra por parte de los Comisionarios determinó que el volante de Toro Rosso tuvo culpa en el impacto y tenía que ser sancionado con cinco segundos.

Así que las posiciones cambiaron y Sergio Pérez acabó por sumar un punto en este GP de Gran Bretaña, décima fecha de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.

"Los comisarios sintieron que las maniobras de Gasly fueron generalmente razonables, y él estuvo intentando realizar un adelantamiento de carrera adecuado. Pérez dejó el suficiente espacio", detalló un comunicado la FIA.

Some late afternoon good news! @SChecoPerez is promoted to P10, making it our third double-points finish in a row in our Home Grand Prix!



Full race report: https://t.co/Mvy0gKrBLJ pic.twitter.com/omUi5Z04hG