Santi Giménez marca hat trick en la victoria del Feyenoord ante el Excelsior

Santiago Giménez se reencontró con el gol y se convirtió en el héroe de su equipo este sábado al convertir un hat-trick que le dio una nueva victoria al Feyenoord.

El delantero mexicano llevaba tres duelos sin poder marcar en los Países Bajos, pero este día finalizó con esa racha negativa y lo hizo de la mejor manera posible.

Despachándose con un triplete, siendo el segundo de la campaña, durante el triunfo 4-2 de su club frente al Excelsior en el Estadio Van Donge & De Roo.

Desde muy temprano “el Bebote” se hizo presente en el marcador, en una jugada donde demostró esa evolución que de a poco ha tenido desde su llegada a Europa.

Haciendo un doble movimiento en el área que le permitió desmarcarse y encontrar el balón completamente solo en el segundo poste para rematar con pierna zurda, siendo el primero, al 6.

Aunque el Excelsior pudo empatar el duelo casi de inmediato, al 16', volvió a aparecer Santi para retomar la ventaja al minuto 61', esta vez con un disparo de derecha tras un pase desde la banda.

Para cerrar con broche de oro su gran actuación, Giménez tomó el balón desde la esquina del área y, luego de un recorte hacia dentro, sacó un remate de izquierda mandándola al fondo de las redes, un tanto que significó el marcador 4-2 definitivo al 82.

Su hat trick le permitió llegar a 16 goles esta temporada y colocarse nuevamente como el máximo goleador de la Eredivisie tras 13 jornadas disputadas.

El próximo objetivo de Santi y sus compañeros será intentar seguir con el buen paso este martes, cuando se midan al Atlético de Madrid en la jornada 5 de la Champions League.

Second hattrick of the season. 🤯



⚽⚽⚽ @Santigim11 pic.twitter.com/jhqsw198cd