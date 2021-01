Santiago Solari no podrá debutar ante San Luis

Ciudad de México.- A pesar de que las Águilas reportaron cero casos positivos por Covid-19, el virus se convirtió en factor para que el sudamericano Santiago Solari no pueda debutar este sábado en el banquillo azulcrema. Y es que debido a la pandemia, el argentino no logró tramitar su visa de trabajo, debido a que las oficinas de Gobierno de la Ciudad de México no se encuentran operando.

En lugar de Solari, estará Gilberto Adame, quien fuera auxiliar de Miguel Herrera en Coapa y se quedó bajo la nómina del club. Por cuestiones legales, el ex técnico del Real Madrid no puede presentarse en el banquillo del Estadio Azteca en el primer partido del Guardianes 2021, mientras los azulcrema enfrentan al Atlético de San Luis.

El argentino debutaría hasta el 16 de enero

Sin embargo, sí ha trabajado toda la semana en las instalaciones del club y estaría presente desde el palco oficial del equipo durante el cotejo de este sábado. En caso de conseguir el permiso para laborar oficialmente en México, Solari podría estar ya a nivel de cancha para el duelo frente al Monterrey, de Javier Aguirre, el sábado 16 de enero.