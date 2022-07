Saúl "El Canelo" Álvarez cumple 32 años: esta es su trayectoria

Considerado como el mejor libra por libra del momento. Amado por unos, odiado y criticado por otros. Pero lo que se debe reconocer es que Saúl "Canelo" Álvarez ya tiene un lugar muy especial en la historia del boxeo mexicano, en un deporte que tantas alegrías le ha dado a nuestro pueblo.

Hoy, 18 de julio del 2022, el pugilista tapatío cumple 32 años de vida y los celebra en su preparación rumbo a la tercera pelea contra Gennady Golovkin que se celebrará el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

🎟️ #CaneloGGG3 tix out now via https://t.co/efAlSi4BSg



Use pre-sale code MATCHROOM ⤵️