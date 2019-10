Para Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo es el nuevo Terminator

Agencias

Arnold Schwarzenegger, actor estadounidense reconocido por interpretar a Terminator, considera que Cristiano Ronaldo tendría las facultades para ser el 'sustituto' del cíborg asesino.

Durante la promoción del nuevo filme de la franquicia, Terminator: destino oculto, el protagonista de la cinta explicó que el futbol internacional debería tener un jugador con el sobrenombre del modelo Cyberdyne T-800.

“En la NBA tenemos a un jugador apodado como Terminator. No sé si hay algún jugador de futbol apodado así... ¿Por qué no empezamos por uno? Ronaldo. Tienes que llamarlo así, entonces lo sabrán y lo llamarán Terminator”, señaló.

We’ve got a new terminator in LA. #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/LRKVKCsaub