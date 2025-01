Se mete Sinner a octavos de final del Abierto de Australia 2025

El italiano Jannik Sinner, defensor del título en el Abierto de Australia 2025, mostró su dominio en la cancha al vencer al estadounidense Marcos Girón con un marcador contundente de 6-3, 6-4, 6-2.

Con esta victoria, Sinner aseguró su lugar en los octavos de final del torneo, alcanzando la segunda semana del campeonato por cuarta vez en su carrera.

The champ is through to the last 16.@janniksin moves past Giron 6-3 6-4 6-2 in emphatic fashion.#AusOpen ⋅ #AO2025 pic.twitter.com/P554koxhdn