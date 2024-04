¡Se queda! Fernando Alonso renueva contrato con Aston Martin

La escudería Aston Martin reveló con entusiasmo que Fernando Alonso seguirá corriendo a su lado, pues ha decidido firmar un nuevo contrato multianual.

Así se pusieron fin a todas las especulaciones sobre el futuro del Nano dentro de la Fórmula 1, quien seguirá con el equipo de Silverstone al menos hasta finales de la temporada 2026.

El acuerdo del piloto español con Aston Martin terminaba este mismo 2024, por lo que los rumores no se hicieron esperar sobre su posible partida a otros equipos como Red Bull Racing o Mercedes, los cuales en este momento no tienen asegurado su segundo asiento de cara a la campaña del 2025.

Pero, ahora ya es oficial que el ibérico permanecerá en la escudería a la que llegó en 2023.

"Securing Fernando's long-term future with Aston Martin Aramco is fantastic news."



Mike speaks after @alo_oficial agrees a new multi-year deal with Aston Martin Aramco.