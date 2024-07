¡Se va con Williams! Carlos Sainz anuncia su nueva casa para 2025

Este lunes, el español Carlos Sainz anunció en redes sociales que Williams Racing será su nueva familia de la Fórmula 1 a partir del año siguiente, poniendo fin a una interrogante.

Por medio de un video, el actual piloto de Ferrari y compañero de Charles Leclerc, dio a conocer que los últimos meses han sido difíciles, teniendo en cuenta que su decisión podría cambiar su futuro.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR