Se va el capitán: Sergio Ramos le dice adiós al Real Madrid

La era de Sergio Ramos con el Real Madrid ha llegado a su fin.



El jueves, el equipo dará un actor de homenaje y despedida al ahora ex capitán del equipo.

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez". "A continuación, Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática", estableció el equipo en un comunicado.

El contrato de Ramos con los merengues está por expirar y no se pudo llegar a un acuerdo para la renovación del jugador, quien no fue considerado por La Roja para la Eurocopa.



Según reportes, el Real Madrid solo le puso en la mesa la posibilidad de fichar por un año y 11 millones de dólares, algo que el defensa no aceptó.

Logros de Ramos en el Real Madrid

Con los merengues ganó 5 ligas, 2 Copas del Rey, 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 4 Supercopas de España.

El futuro del jugador de 35 años sería el Sevilla. Hace unos días, el programa "El Chiringuito" indicó que le ofrecían un contrato por 5 años y 7 millones de euros anuales.



Ramos debutó precisamente con el cuadro andaluz, pero se fue al Real Madrid en 2005.

