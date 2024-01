Seguirá de rojo: Charles Leclerc extiende su contrato con Ferrari

El piloto monegasco con una mirada de ensueño, Charles Leclerc, anunció que seguirá vistiendo de rojo junto a Ferrari, ya que extendió su contrato con la escudería italiana por muchas temporadas en búsqueda de la victoria.

La noticia fue compartida por Scuderia Ferrari en redes sociales, incluida la plataforma X (antes Twitter).

Charles Leclerc dedicó unas conmovedoras palabras en un video, donde menciona que su sueño de competir en la escudería de los vehículos rojos comenzó desde que veía el Gran Premio de Mónaco desde la ventana de la casa de un amigo suyo.

Here's to many more wonderful memories and moments in red, @Charles_Leclerc 🥹❤️ #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/84a5lw6efx

The Dream Continues. Grateful to announce that I will continue my adventure in red. ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/e9S6ot1sP9