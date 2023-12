Selección Mexicana cierra el 2023 con derrota ante Colombia

En Los Ángeles, California la Selección Mexicana disputó su último partido en este 2023, los dirigidos por el Jimmy Lozano presentaron un cuadro alternativo con elementos de la Liga MX, con excepción de elementos de los finalistas del Apertura 2023 América y Tigres.

México no pudo conservar una ventaja de dos anotaciones y Colombia consiguió la voltereta para ganar el 2-3 en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

¡Adiós 2023 con descalabro!👋



En un partido de ida y vuelta, México cayó 2-3 con Colombia y le dijo adiós a su invicto en los últimos cuatro partidos amistosos.



Memo Martínez se estrenó en el juego....⚽️



¿Opiniones? 🧐



#LaUltimaDelAño #AztecaDeportes — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 17, 2023

Se acabó el último partido de este 2023.



Se acabó el último partido de este 2023.

Gracias por acompañarnos este año, Incondicionales, tuvimos muchos aprendizajes y seguiremos trabajando para llegar a donde queremos.#VamosTodos #MexTour — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 17, 2023

