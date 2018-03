El 'Tri' presenta su uniforme de visitante para Rusia 2018

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- De manera oficial, este martes se dio a conocer el uniforme de visitante que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial de Rusia 2018, prenda en la que el blanco es el color principal con franjas en verde y rojo.

Con la tecnología Climachill de Adidas, esta prenda ofrece la más alta calidad para los jugadores del Tricolor que buscarán hacer historia en la Copa del Mundo, primero en los tres partidos de la fase de grupos frente a Alemania, Corea del Sur y Suecia, informa el portal Mediotiempo.

Javier Hernández fue uno de los jugadores solicitados por la marca que fabrica la indumentaria para lucirla en su lanzamiento.

Introducing the @miseleccionmx 2018 @FIFAWorldCup Away Jersey.

Exclusively available now: https://t.co/ReqjmPsG3G#HereToCreate pic.twitter.com/Rb55cA5MYo