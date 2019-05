El estratega de Tigres de la UANL, Ricardo 'Tuca' Ferretti, señaló que el duelo ante Rayados será parejo, aunque lamentó el estado de la cancha del BBVA, a la que calificó como la peor.

En conferencia de prensa, el estratega de los Tigres aseguró que el Clásico Regio de semifinales será muy parejo; no obstante, lamentó el estado de la cancha del Estadio BBVA Bancomer que es una de las peores del futbol mexicano.

“Yo lo veo muy parejo. Lo único que no veo parejo es que su cancha es un cochinero, la verdad y más con el partido que va a tener hoy (final Liga MX Femenil), va a quedar peor todavía y esto ha sido la situación que han vivido ellos en todo el proceso que han tenido en su estadio, no han podido arreglar la cancha, es una cancha que si no es la peor es una de las peores en este momento”.

No habrá sorpresas

Ferretti aseguró que no espera sorpresas en el Clásico Regio de semifinales ya que ambos equipos se conocen muy bien, aunque señaló que deberá poner especial énfasis en las jugadas a balón parado.

“No es fácil, pero los últimos partidos se han decidido a balón parado, que ha sido donde, aunque de cierta forma mejoramos, es donde el último partido perdimos en esta circunstancia y sí debo preparar algo es más atención en este sentido”.

Ferretti reveló que las molestias presentadas por André Pierre Gignac y Luis Quiñones no son de gravedad, por lo que estarán disponibles para los duelos ante Monterrey.

