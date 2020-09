Serena Williams llega a 100 triunfos en el US Open

Nueva York.- Serena Williams ganó la batalla a Maria Sakkari para llegar a su victoria número 100 en el Arthur Ashe Stadium y avanzar a los Cuartos de Final del US Open al vencer por 3-6, 7-6 (6) y 3-6 a la griega.

La última vez que se habían enfrentado fue recientemente en el Masters 1000 de Cincinnati, donde la griega superó a la estadounidense, quien se fue recriminándose de la pista. Hoy el momento fue para la ex número uno del mundo.

Muy cerca de cumplir 39 años, Serena mantiene su espectacular nivel competitivo. Devolvió con gran calidad bolas muy complicadas. (Foto: AP)

Para cerrar el primer set Serena lanzó dos "aces" imparables para Sakkari. El servicio de Williams no fue lo suficientemente fuerte en el tie-break del segundo parcial y entraron en un rally, en que la estadounidense golpeaba su derecha muy larga. Los errores de Serena al principio del desempate fueron muy costosos.

Sakkari se llevó la manga en su quinto punto de set con un gran golpe de derecha que se alejó de Serena y no pudo controlar. La estadounidense remontó el tercer set cuando iba 2-0 abajo. Hacia el final Sakkari golpeó su tiro en la red y Williams gritó por la victoria.

Fue el desquite del partido que disputaron el 25 de agosto, cuando Sakkari eliminó a Serena en el Masters 1000 de Cincinnati. Esta vez la helénica no pudo repetir su gesta. (Foto: AP)

"No pienso en eso para ser honesta (en las 100 victorias), me gusta divertirme. Es un momento diferente, peleé, ella lo hacía muy bien y es muy agresiva. Es diferente este escenario, me gusta tener a los fans, realmente los extraño", expresó Williams.