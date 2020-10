Sergio Castillo, el jugador de la NFL que quiso jugar para las Chivas

Ciudad de México.- Sergio Castillo, pateador de los Jets de Nueva York, confesó su sueño de jugar para el Guadalajara.

Actualmente, en su primera oportunidad dentro de la NFL, el tricolor nacido en La Joya, Texas, relató que vivió en la frontera entre Estados Unidos y México como un fiel seguidor del Rebaño Sagrado.

El nacido Texas, de padres mexicanos, debutó el domingo pasado en la NFL, como pateador de Nueva York. A sus 29 años de edad, a Castillo –con experiencia en la liga canadiense– se le dio la oportunidad, tras la lesión del titular, Sam Ficken.

En su presentación, acertó la única oportunidad que tuvo para un gol de campo, de 29 yardas.

La Joya’s Sergio Castillo kicks a 29 yard FG for the @nyjets in his NFL debut. #rgvfootball #txhsfb



h/t: @CBSSports pic.twitter.com/Kov4pl44TA