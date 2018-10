Mal día para ‘Checo’ Pérez en Japón

Agencia

SUZUKA, Japón.- El piloto mexicano Sergio Pérez quedó fuera del top ten durante las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Japón, donde el más veloz fue el británico Lewis Hamilton.

De cara a la décima séptima carrera de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, "Checo" Pérez terminó en el décimo tercer puesto, tras girar 29 veces en el Circuito de Suzuka durante el primer ensayo con tiempo de 1:31.272 minutos.

