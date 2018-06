Francia: una pesadilla para ‘Checo’ Pérez

Agencia

PARÍS, Francia.- Sergio Pérez, piloto mexicano de Force India, se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Francia, que se disputó en el Circuito Paul Ricard, en Le Castellet.

El tapatío arrancó del décimo tercer lugar de la parrilla de salida, y dejó la pista en la vuelta 30 a causa de "un problema técnico", según informó la escudería Force India.

Antes, en la vuelta 17, el compañero de Pérez, Esteban Ocon, también se vio obligado a abandonar la competencia luego de recibir un contacto de Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso, que tampoco podrá concluir el Gran Premio francés.

What a shame that I had to retire from the race when we were already in the points. The last time I couldn’t finished a race was in Belgium last year. We’ll keep working hard and we will try to recover the points in Austria! #NeverGiveUP 💪 #Checo11 #FrenchGP pic.twitter.com/KkXrrqWvMT