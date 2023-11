Checo Pérez hace historia en Las Vegas: es subcampeón de la F1

Con el lema 'Nunca te rindas' como su mantra, Sergio 'Checo' Pérez, originario de Guadalajara, Jalisco, logró un hito histórico al coronarse como Subcampeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas. Esta victoria marca el final de una temporada complicada para el piloto mexicano, quien superó desafíos y rumores de una posible salida prematura de Red Bull.

A pesar de no asegurar el segundo lugar al final, Checo Pérez selló su posición como Subcampeón de la Fórmula 1, superando a Lewis Hamilton en la clasificación general.

En un Gran Premio de Las Vegas lleno de altibajos, Checo Pérez vivió una jornada intensa que culminó con una remontada épica y la consolidación de su posición como Subcampeón de la Fórmula 1. Desde el inicio, con daños en el ala delantera que lo relegaron al puesto 18, hasta liderar la carrera y ser rebasado en el tramo final, Checo experimentó todo tipo de emociones en el circuito callejero.

Pese a los desafíos iniciales, Checo Pérez destacó su determinación y el ritmo fuerte de su monoplaza, que le permitió avanzar posiciones gradualmente. El giro clave ocurrió con la intervención del coche de seguridad, colocándolo en la delantera y por delante de Charles Leclerc.

En declaraciones posteriores al GP de Las Vegas, Checo Pérez expresó la complejidad de la carrera y los obstáculos superados: "La carrera empezó muy difícil, con muchos daños. Inicialmente rompimos el ala delantera, así que básicamente nos fuimos hasta el final de la parrilla y luego, progresivamente, fuimos remontando."

P3 for Sergio Perez, and a maiden 1-2 for @redbullracing in the drivers' championship 👌



Click below to read what the Mexican had to say post-race 👇#LasVegasGP #F1 https://t.co/Tg3KabkIsi