Sergio Pérez confirma pláticas para posible regreso a la F1 en 2026

El piloto mexicano Sergio Pérez ha confirmado que está en conversaciones con varios equipos para un posible regreso a la parrilla de Fórmula 1 en 2026, enfatizando que sólo considerará volver si encuentra un proyecto competitivo y con sentido para su carrera.

En una entrevista exclusiva con F1.com, realizada por videollamada desde su hogar en México, Pérez se mostró relajado mientras hablaba sobre su vida fuera de la F1 por primera vez en más de una década.

También compartió su interés en regresar al deporte y reflexionó sobre su paso por Red Bull.

A finales de 2024, Red Bull y Pérez sorprendieron al anunciar una separación inmediata, a pesar de que el piloto aún tenía contrato por dos temporadas más.

Durante sus cuatro años con el equipo, Pérez fue clave en la conquista de los Campeonatos de Constructores en 2022 y 2023, además de lograr su mejor resultado personal al finalizar subcampeón en la última de esas temporadas.

Sin embargo, el 2024 resultó desafiante para él, con dificultades para adaptarse al exigente RB20 y bajo una creciente presión.

Tras la última carrera en Abu Dhabi, ambas partes acordaron tomar caminos separados, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para el mexicano. Desde entonces, Pérez ha disfrutado de un merecido descanso en México junto a su esposa y sus cuatro hijos, alejándose por primera vez en más de 20 años de la intensa agenda de viajes del automovilismo.

Varios equipos de Fórmula 1 están considerando la posibilidad de reincorporar a Sergio Pérez al campeonato. Después de tomarse un tiempo para desconectarse y reflexionar sobre su carrera, Pérez ha llegado a la conclusión de que aún tiene mucho que aportar al deporte.

Su regreso dependerá de la oportunidad adecuada y de encontrar un proyecto que le motive y le entusiasme.

