Sergio Pérez habla sobre las limitaciones en Red Bull durante conferencia

Sergio Pérez, quien recientemente dejó de formar parte del equipo Red Bull, compartió reflexiones sobre los retos que enfrentó durante su tiempo en la escudería.

En una conferencia en León, Guanajuato, el piloto mexicano destacó que una de las mayores limitaciones que enfrentó fue adaptarse a un monoplaza diseñado para el estilo de conducción de su compañero Max Verstappen.

"Tuve que adaptarme a un estilo que no me quedaba bien. Me hubiera gustado tener un equipo en el que todo girara a mi alrededor, donde el coche estuviera hecho para mi estilo de conducción, pero no fue así", declaró Pérez.

A pesar de sumar cinco victorias significativas con Red Bull, incluyendo triunfos en Azerbaiyán, Arabia Saudita, Mónaco y Singapur, Pérez reconoció que constantemente batalló para encontrar la puesta a punto ideal del monoplaza. Esta situación se reflejó en su desempeño, especialmente en la última temporada, donde cayó del subliderato al octavo puesto en el Campeonato de Pilotos.

Los problemas del RB20, según admitió la propia escudería, afectaron el rendimiento de Pérez, pero esto no impidió que Red Bull optara por no renovar su contrato para la temporada 2024.

"Todo sucedió muy rápido al final de la temporada, no me lo esperaba. No tenía ninguna intención de dejar el equipo", confesó el piloto.

A pesar de los desafíos, Pérez destacó su determinación:

"Lo importante es que nunca me rendí. Cada vez que ha sucedido algo difícil en mi carrera, han sucedido cosas mejores y eso es porque nunca me he rendido".

Con su salida de Red Bull, el futuro del piloto mexicano está en el aire, pero sus palabras reflejan una visión positiva y optimista para los nuevos retos que puedan venir en su trayectoria en la Fórmula 1.

(Con información de Reforma)