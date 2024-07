Sergio Pérez en la mira de Red Bull: recupera confianza en Bélgica

El famoso "Never Give Up" que acompaña a Sergio Pérez en cada carrera se hizo efectivo en Bélgica. Bajo la lupa de Red Bull, que valora su continuidad, el mexicano respondió y recuperó la confianza en el RB20, tanto en su conducción como en el plan de trabajo que se designó desde el garaje con el número 11 para asegurar el segundo lugar en la parrilla de salida en Spa.

It’s always incredible to race in Belgium. We’re focused on making some good adjustments for qualifying that will allow us to fight in the front.



Es siempre increíble correr en Bélgica.

Estamos enfocados en lograr unos buenos cambios para la calificación que nos permita meternos… pic.twitter.com/8wiIIXvD9b