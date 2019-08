Notimex

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez renovó su contrato con la escudería Racing Point por lo que correrá tres años más en la Fórmula 1, hasta 2022, justo la misma extensión de tiempo del Gran Premio de la Ciudad de México para ser parte del calendario del “Gran Circo”.

El equipo británico expresó que el nuevo acuerdo se basa en una larga relación entre Sergio y el equipo con sede en Silverstone, que comenzó en 2014.

Durante las últimas seis temporadas, Sergio ha establecido firmemente su reputación como uno de los mejores corredores en la parrilla y ha agregado cinco podios más a su cuenta”.

Una vez que se anunció el acuerdo, el conductor jalisciense, de 29 años de edad, manifestó su emoción y compromiso en busca de cosechar mejores resultados en las siguientes campañas.

“Estoy muy emocionado de extender mi asociación con el equipo durante los próximos tres años. He estado trabajando junto con este grupo de personas durante mucho tiempo y se han convertido en mi segunda familia”, indicó.

Abundó: “Juntos disfrutamos de una enorme cantidad de éxito y compartimos la misma pasión por las carreras. Me ha impresionado la dirección que ha tomado el equipo durante los últimos doce meses y eso me da confianza para el futuro. Creo que los mejores tiempos aún están por llegar y espero celebrar muchos podios en los próximos años”.

Por su parte, Otmar Szafnauer, director del equipo Racing Point, destacó la calidad de “Checo” Pérez, quien recibió el voto de confianza de la escudería en un proyecto a largo plazo.

“Conocemos a Sergio muy bien y es genial confirmarlo en un acuerdo a largo plazo. En los últimos seis años, lo hemos visto convertirse en un piloto muy completo con una excelente velocidad de calificación y una excepcional habilidad de carrera”, apuntó el directivo.

Agregó que Sergio cree en la visión a largo plazo de este proyecto y lograr su compromiso hasta finales de 2022 les da una valiosa coherencia en el futuro.

El directivo confía que, con la permanencia del mexicano, Racing Point podrá lograr éxitos importantes, además de que dio a conocer que para la campaña 2020 el equipo repetirá alineación con Pérez y el canadiense Lance Stroll.

¡Feliz de renovar 3 años más con mi segunda familia @RacingPointF1! 😃 ••• Happy to renew 3 more years with my second family #RacingPoint! 😃 pic.twitter.com/cbMpCK97hD