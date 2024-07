Serie de ‘Checo’ llega pronto a Disney+; conoce la fecha de estreno

Si Sergio ‘Checo’ Pérez se imagina su vida como un circuito de carreras, puede decir con seguridad que no va en una curva cerrada, sino en el punto más alto después de que en 2023 logró ser subcampeón del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1.

Al mexicano le alegra que la hazaña quedó plasmada en su nueva serie, Checo Pérez: No te Rindas, Cabr#n!, producción de Disney+ que llegará el 31 de julio, la cual permitirá conocerlo de otra manera, pues cuenta también su vida y trayectoria.

“(Valoro estar) en una posición increíble, porque sé lo que cuesta llegar acá. He estado abajo, me ha costado mucho, entonces el éxito sabe el doble cuando sabes que te lo has ganado, que lo has trabajado”. “Ya lo que pase en mi carrera en los próximos años de cierta manera da igual, porque estoy muy contento y satisfecho con lo que he logrado y orgulloso, sobre todo”, compartió el piloto en una entrevista.

En cuatro episodios, de cerca de 30 minutos de duración cada uno, se abordará la vida de Pérez, desde que corría karts cuando era un niño.

Esa temprana pasión, más tarde, lo llevó a conseguir seis victorias en la principal competición de automovilismo: Sakhir en 2020; Azerbaiyán en 2021; Mónaco y Singapur en 2022; Arabia Saudita y Azerbaiyán en 2023.

Familia y escuderos narran determinación de ‘Checo’

Pérez no resalta su éxito a la ligera, ya que en pantalla se dimensionarán sus logros a través de voces de renombre en el mundo de las carreras, como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz, Christian Horner y Otmar Szafnauer.

A ellos se unen también entrevistas con su padre, Antonio Pérez Garibay, y su hermana, Paola Pérez, quienes narran la determinación que ‘Checo’ tuvo desde pequeño y los sacrificios que hizo para llegar donde está.

"Es un orgullo que mi familia y la gente cercana a mí se sientan orgullosos de mi vida, la han vivido muy de cerca. (Lo que aparece en la serie) son momentos inolvidables, quizá hoy no significan mucho, pero en unos años sí, especialmente para que mis hijos lo puedan ver", remarcó el piloto de Red Bull Racing.

Nueva serie de ‘Checo’ mostrará su lucha personal

Hace un par de años, el mexicano hizo otra serie para Star+, aunque aquella estuvo más centrada en las carreras, mientras que su nuevo proyecto da peso a su lucha personal.

El piloto incluso se permitió contar pasajes amargos, como cuando se le cerraron las puertas en México y tuvo que migrar.

"Yo tenía una licencia especial con 12 años, ahí es cuando me dieron la oportunidad de correr contra pilotos más grandes, de 20. Tuvimos un accidente, yo iba ganando la carrera y nos tocamos con otro piloto que tenía muchas influencias en la Federación Mexicana de Automovilismo. Por eso me quitaron mi licencia y yo ya no pude correr más en mi México, pero llegó la oportunidad en el extranjero". "Sí fue un momento difícil, pero escudería Telmex me firmó y me dio la oportunidad de irme al extranjero y a partir de ahí todo cambió", contó.

