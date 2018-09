Shaquille O’Neal le pide matrimonio a ex del 'Chicharito'

Agencia

MADRID.- Lucía Villalón se ha llevado una buena sorpresa durante su entrevista con Shaquille O’Neal. La ex de Chicharito, que hace unas semanas se incorporó a su nuevo puesto en Univision, le estaba haciendo una entrevista al mítico exjugador de la NBA cuando en plena conversación, Shaquille comenzó a hablar de su vida.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el que fuera jugador de los Lakers comenzó diciendo, “mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión”,. “Ella sabe quién es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos”, continuó en su declaración de amor a la periodista española.

“Te amo. ¿Te casarías conmigo?”, continuó O’Neal con posado serio en medio de la incredulidad de los allí presentes y de la propia Villalón. Tras ese momento, la estrella de baloncesto sacó un increíble anillo y se lo entregó. Aunque era un poco grande, afirmó que podría hacerlo más pequeño para ella.

En el vídeo, que ha compartido la periodista en sus redes sociales, se puede ver como Lucía enseña el anillo en su dedo en señal que había respondido que “sí”. Evidentemente, todo se trataba de una broma que, por un momento, muchos pensaron que podría haber sido verdad.

El gran día en que Shaquille O’Neal me pidió matrimonio!!!! 💍♥️🤣 @shaq of course I say yes!!!🤣🤣🤣🔝🔝🔝@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N