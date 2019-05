Agencias/Notimex

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFP), Álvaro Ortiz, advirtió que si el club Veracruz tiene algún adeudo con sus jugadores estaría imposibilitado de arrancar el Torneo Apertura 2019.

“Si Fidel Kuri tiene algún adeudo ya reconocido antes de iniciar el torneo, tendrá que pagarlo, si no lo hace no podría iniciar el torneo y automáticamente, no se entraría la desafiliación como tal, pero sólo si los tiene reconocidos”, detalló.

En rueda de prensa en la que la Asociación informó los avances del proyecto para terminar con algunos temas como “el pacto de caballeros” y los dobles contratos en el futbol mexicano, explicó que en caso de tener una resolución de controversia puede jugar.

Para apuntalar lo dicho por Ortiz, el vocero Edson Swarich señaló que se tienen en proceso algunas controversias de jugadores o ex jugadores de Tiburones Rojos por el concepto de la permanencia, las cuales están en proceso de resolución.

“Todavía se está en proceso de resolución, falta algún documento y hay que esperará a junio que es cuando se aplica, se queda registrado dentro de finanzas y si hay alguna controversia o convenio entre las partes y está registrado se tiene que cumplir”, indicó Swarich.

Añadió que el periodo de contratación también es un candado que le impide hacer al club alguna contratación o transferir jugadores.

El titular de la AMFP destacó que todo lo que ha entrado en controversia en el caso concreto de Veracruz, el 90 por ciento se han resuelto a favor del jugador, por lo que no bajarán la guardia en la defensa de sus agremiados.