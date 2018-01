Independiente no fichará a Silvio Romero

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Quedan apenas unos días para que se cierre la ventana invernal de traspasos y, después de una larga negociación, todo indica que Silvio Romero continuará siendo jugador de las Águilas.

"Es mentira que me bajé de un avión".

De acuerdo con información del portal de deportes Fox Sports, a pesar de que hace algunos días el 'Chino' había dado prácticamente como un hecho su llegada al Rojo, señalando que el club dirigido por Ariel Holan había hecho un gran esfuerzo para llevarlo, lo cierto es que Romero no llegará al conjunto de Avellaneda.

Según informa el diario argentino Olé, los dirigentes de Independiente han reconsiderado y tomaron la decisión de no incorporar al '9' azulcrema, dada la alta inversión que esto representaría.

De tal forma, los Diablos Rojos solo tendrían en la mira un refuerzo más, el del zaguero uruguayo del Defensor Sporting Carlos Benavidez, además de dar paso a la renovación de algunos de los futbolistas que se coronaron en la pasada Copa Sudamericana.

La declaración

Mucho se especuló sobre el supuesto viaje que Silvio Romero no realizó para reportar con su nuevo club en Argentina, en entrevista con medios de aquel país, el ahora ex jugador del América, aclaró que jamás existió un vuelo del que se haya bajado y que él espera los contratos y boletos para reportar con el Independiente.

"Me comunicaron el jueves que América e Independiente habían llegado a un acuerdo. Estoy esperando el contrato y los pasajes para viajar a Argentina. Es falso que hablé con Moyano y le dije que viajaba el viernes, es mentira que me bajé de un avión. No tuve contacto con nadie desde que se hizo oficial la venta", expresó en Radio La Red.