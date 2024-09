Sinner derrota a Safiullin mientras la AMA apela su caso de dopaje

Jannik Sinner, logró una remontada impresionante para derrotar al ruso Roman Safiullin 3-6, 6-2, 6-3 en la segunda ronda del Abierto de China este sábado, en medio de la controversia que rodea su caso de dopaje.

Mientras Sinner se encontraba en la cancha en Beijing, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunciaba que buscará una sanción de entre uno y dos años para el campeón del US Open, quien dio positivo en dos ocasiones por un esteroide anabólico en marzo.

Among @atptour players in 2024, @janniksin ranks



🎾1st in Under Pressure Rating

🎾1st in Percentage of 2nd Serve Points Won

🎾2nd in Percentage of Service Games Won

🎾3rd in Percentage of Deciding Sets Won



And is the ONLY player top 5 in both Serve Rating and Return Rating🤯 pic.twitter.com/EC9bFrsyTq