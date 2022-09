A solo un día de llevase a cabo la tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, desde Estados Unidos se lanzó una bomba a favor del boxeador mexicano, pues el actor y productor, Michael B. Jordan, confirmó que “El Canelo” aparecería en la tercera película de Creed.

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de Creed I y Creed II compartió dos imágenes en lo que parece ser un set de grabación, donde vemos a Saúl Álvarez, junto a un texto revelando la presencia del tapatío en la tercera entrega de la película.

Esta historia fue compartida en el propio perfil de “El Canelo”, donde se limitó y no emitió ninguna palabra al respecto. La historia se perdió entre el resto de historias sobre la pelea que ofrecerá en Las Vegas contra GGG, primer retador de su campeonato indiscutido en el peso supermedio.

Hasta el momento se desconoce el rol participativo que tendrá el tapatío en la cinta, y tendremos que esperar hasta un primer trailer o inciso hasta el estreno de la cinta para averiguarlo.

La espera de cuatro años para volver a ver en el ring a Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin llegó a su fin. Este sábado 17 de septiembre, el de la Arena T-Mobile será testigo de la tercera y última pelea entre estos dos pugilistas.

Este combate genera muchas expectativas por ser el regreso del Canelo a un ring tras su derrota en mayo contra Dmitry Bivol. Además, expondrá los títulos unificados de peso supermediano ante su mayor contrincante.

