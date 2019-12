El Atlético de Madrid de Herrera contra el Liverpool de Salah

Como suele suceder en los sorteos de la UEFA Champions League, algunos clubes resultan con mucha suerte en sus cruces y otros se lamentan.

Ahora mismo de los 16 calificados a octavos de final, hay seis clubes que ya fueron campeones al menos una vez (Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool, Chelsea y Bayern), y, de los diez restantes, hay uno que ni siquiera había jugado nunca la Champions: el Atalanta.

Al darse a conocer este lunes quién se enfrentará a quién en la ronda de los 16 mejores, no cabe duda que hubo cuatro suertudos que se enfrentan entre sí y que no tendrán que verse las caras contra alguno de los 'monstruos' europeos: Atalanta, Valencia, Tottenham y Leipzig.

Al Atalanta en las primeras jornadas le fue mal, pero tuvo un repunte que le permitió avanzar a la siguiente ronda. Ahora chocará contra el Valencia, que jugó dos finales, en 2000 y 2001, pero una la perdió ante Real Madrid y la otra ante Bayern Munich.

El Tottenham es el vigente subcampeón. La temporada pasada fue la mejor de su historia, pues nunca había llegado siquiera a una final de Champions. Ahora chocará contra el Leipzig, que en la Liga de Alemania va firme entre los punteros.

Messi y el Barza jugarán contra un Napoli venido a menos (Fotos The Associated Press)

La Juventus la tuvo fácil en el sorteo. El multi campeón italiano, dos veces campeón de Champions, se verá las caras ante el Olympique de Lyon, que en la liga de su país suele ser muy fuerte pero a nivel continental siempre queda a deber.

Otro que salió ganando fue el Barza, uno de los mejores clubes de los últimos 15 años, que ahora enfrenta a un Napoli que fue diseñado para competirle a la Juve en la Serie A, pero que ahora anda dando tumbos y solo podría rescatar la temporada si le va bien en la Champions.

Y los que de plano son juegos de pronóstico reservado, muy equilibrados, son el Borussia Dortmund vs Paris Saint Germain, Real Madrid vs Manchester City, Atlético de Madrid vs Liverpool y Chelsea vs Bayern (estos dos últimos protagonizaron una final de Champions que ganó el club inglés).

El Liverpool tendrá que derrotar al defensivo Atlético de Madrid para poder avanzar entre los ocho mejores.

Fechas de los partidos de ida de octavos

Martes 18 de febrero

Dortmund-PSG

Atlético de Madrid-Liverpool

Miércoles 19 de febrero

Atalanta-Valencia

Tottenham-Leipzig

Martes 25 de febrero

Napoli-Barcelona

Chelsea-Bayern

Miércoles 26 de febrero

Real Madrid-Manchester City

Lyon-Juventus

Fechas de los partidos de vuelta de octavos

Martes 10 de marzo

Valencia-Atalanta

Leipzig-Tottenham

Miércoles 11 de marzo

Liverpool-Atlético de Madrid

PSG-Dortmund

Martes 17 de marzo

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Lyon

Miércoles 18 de marzo

Barcelona-Napoli

Bayern-Chelsea

(Con información de marca y redacción)