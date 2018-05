Momento conmovedor en Grandes Ligas por recuerdo de una madre (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En el marco de 10 de mayo, en el Coliseo de Oakland se vivió un momento emotivo en las Grandes Ligas, por la muestra de amor de Stephen Piscotty a su madre, tras días del fallecimiento de la misma.

De acuerdo con Vanguardia MX, el beisbol nos regaló uno de los momentos más emotivos en la temporada, luego del regreso del jugador de los Atléticos de Oakland, Stephen Piscotty, tras de la muerte de su madre.

Su madre batalló con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica durante un año y murió hace unos días a los 55 años de edad.

También te puede interesar: Rey Vargas va con todo para el nocaut contra Hovhannisyan

El jugador fue cambiado de los Cardenales de San Luis a los Atléticos de Oakland en diciembre, para estar más cerca de ella.

Piscotty regresó al diamante en el duelo ante los Astros de Houston y su regreso fue muy emotivo.

Cuando llegó a batear en su primer turno, fue ovacionado por todo el Coliseo de Oakland. Luego de eso, puso su mano en el corazón por el recuerdo de su madre y conectó un sencillo al jardín derecho ante Lance McCullers.

"Fue un momento especial", Subí a la caja y escuché que la multitud comenzó a rugir y salió. Solo quería agradecer y agradecer todo el apoyo que la comunidad de A me ha brindado. Fue un momento genial y sé que mi madre estaba mirando", explicó Piscotty.

"It's important to spend time with her, because we're running out of it."



Being traded from the Cardinals to the A's in 2017 meant that Stephen Piscotty could be closer to his mother who has ALS: pic.twitter.com/k7hPfpUV0H