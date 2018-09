Buenas noticias: El 'Tri' sube en el ranking de la FIFA

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana volvió a subir al puesto número 15 del Ranking FIFA a pesar de haber caído en dos ocasiones en los duelos amistosos que celebró en la fecha FIFA posterior al Mundial que se celebró en Rusia 2018.

De acuerdo a Vanguardia, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti supera en la clasificación a selecciones como Holanda, Polonia, Italia y Estados Unidos y en un puesto similar se encuentra la escuadra de Suecia, selección europea que lo superó por goleada en el certamen veraniego.

En la cima del ranking, Francia, actual campeona mundial, y Bélgica, tercera en Rusia 2018, lideran igualadas la clasificación mundial de la FIFA, algo que no había ocurrido nunca. Brasil se mantiene en la tercera posición por delante de Croacia y Uruguay, que preceden a Inglaterra, Portugal, Suiza y España, mientras que el otro cambio en la zona de privilegio de la lista es el descenso de Dinamarca al décimo puesto.

Alemania ha subido tres plazas y se instala en la duodécima junto a Chile, y Ucrania, merced a sus triunfos sobre la República Checa y Eslovaquia, ha sido la selección que ha firmado un mayor avance al progresar seis plazas y situarse vigésima novena. Argentina sigue siendo undécima, Colombia decimocuarta y México sube una y es decimoquinta.

A ‘Tuca’ Ferreti no le interesa la selección mexicana

El brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dejó en claro que está enfocado en el partido de la Campeones Cup de hoy miércoles ante Toronto FC, que en conocer si existen pláticas de la FMF con los Tigres de la UANL para que se convierta en el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol.

"No sé si lo hacen o no, mi directiva no me ha dicho nada, yo estoy en otra onda, mentalizado en Toronto”, dijo el estratega.