MÉXICO.- Esposa embarazada de americanista Renato Ibarra se retracta de acusaciones.

Lucely "N" dio marcha atrás a sus acusaciones contra el futbolista de Águilas del América, Renato Ibarra. La pareja del futbolista se presentó a la segunda audiencia contra el jugador en el Reclusorio Oriente y se retractó de su primera declaración ante las autoridades, al decir que el ecuatoriano no la agredió físicamente.

“No me agredió físicamente, no recuerdo haberlo dicho en la primera entrevista que me hicieron”, dijo Chalá ante la jueza que lleva el caso.

Como parte de su declaración, la pareja de Renato Ibarra aceptó que hubo una fuerte discusión, que las cosas se salieron de control y hubo "empujones y jalones", sin embargo, ella optó por proteger su embarazo y perdió de vista lo sucedido.

"Mi pareja y yo en nuestra habitación comenzamos a tener una discusión en la cual intervino sus familiares y también mi hermana, Karen. Las cosas se salieron de control, hubo empujones, jalones y después nos metimos al vestidor. Seguían los empujones y jalones, me di vuelta para proteger mi vientre y ya no vi nada".

Renato y su esposa en los buenos tiempos (@victorloorb)

A Renato le quitarían dos cargos

Esta declaración de Lucely podría dar un nuevo giro a la investigación de las autoridades, pues de ser así, a Ibarra Mina se le quitarían los cargos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto, quedándole únicamente el de violencia familiar.

Cabe recordar que la primera vez que Lucely rindió declaración fue en el hospital donde estuvo internada por tres días tras la agresión que sufrió por parte de algún familiar del futbolista.

“ME DI LA VUELTA a PROTEGER MI VIENTRE y LA VERDAD YA NO VI NADA”

Habla la esposa de @RenatoIbarraM

Asegura ante juez q fue una discusión q se salió de control.

Ante @FiscaliaCDMX dijo q el jugador la jaló del cabello y gritó: “Me vale verg péguenles no me importa si hay muerto" pic.twitter.com/cGeZN7acf7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Separado del América

Tras la segunda audiencia, la directiva del América tomó la decisión de separar a Renato Ibarra por las acusaciones que tiene en su contra desde el pasado jueves que fue detenido por las autoridades.

📝 Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

En un comunicado explicaron las razones por las que el ecuatoriano quedó fuera del plantel, a espera de la sentencia que le dicten las autoridades.

(Info: mediotiempo)